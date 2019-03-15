Сборная Бангладеш по крикету спаслась от теракта в Новой Зеландии

Капитан сборной Бангладеш по крикету Мушфикьюр Рахим рассказал, что он и его партнёры по национальной команде могли стать жертвами теракта в Новой Зеландии.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Мы чудом спаслись. Слава Аллаху. Надеюсь, такое больше никогда не повторится», — говорится в сообщении спортсмена.

15 марта 2019 года произошла стрельба в двух мечетях новозеландского Крайстчерча. По итогам инцидента в связи с подозрениями в теракте были задержаны три человека. Погибли 49 человек, около 50 получили ранения.

По информации СМИ, сборная Бангладеш по крикету подъезжала на автобусе к мечети Аль-Нур, когда началась стрельба. В этот момент из мечети стали выбегать раненые. Спортсмены спешно вышли из автобуса и скрылись в соседнем парке.

Команда должна была сыграть контрольный матч с Новой Зеландией 16 марта.

Ранее боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал на теракт в Новой Зеландии.