Сборная Бангладеш по крикету спаслась от теракта в Новой Зеландии
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- AFP
Об этом он написал в своём Twitter.
«Мы чудом спаслись. Слава Аллаху. Надеюсь, такое больше никогда не повторится», — говорится в сообщении спортсмена.
15 марта 2019 года произошла стрельба в двух мечетях новозеландского Крайстчерча. По итогам инцидента в связи с подозрениями в теракте были задержаны три человека. Погибли 49 человек, около 50 получили ранения.
По информации СМИ, сборная Бангладеш по крикету подъезжала на автобусе к мечети Аль-Нур, когда началась стрельба. В этот момент из мечети стали выбегать раненые. Спортсмены спешно вышли из автобуса и скрылись в соседнем парке.
Команда должна была сыграть контрольный матч с Новой Зеландией 16 марта.
Ранее боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал на теракт в Новой Зеландии.