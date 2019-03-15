Нурмагомедов отреагировал на теракт в Новой Зеландии

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал нападение на две мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии.
Нурмагомедов отреагировал на теракт в Новой Зеландии
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«Мы принадлежим Богу, и к нему мы возвращаемся. Это одно из самых ужасных видео, которые я когда-либо видел. Аллах знает лучше нас, терпения всем», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

15 марта 2019 года произошла стрельба в двух мечетях новозеландского Крайстчерча. По итогам инцидента задержаны четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Погибли 49 человек, около 50 получили ранения.

Ранее сообщалось, что одному из задержанных в Крайстчерче предъявлено обвинение в убийстве.

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