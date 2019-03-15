Бубнов признался, что его шокировал результат противостояния «Зенита» и «Вильярреала» в ЛЕ

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между испанским «Вильярреалом» и петербургским «Зенитом».

«Сценарий ответного матча напоминал первый. «Зенит» снова упустил моменты в начале, пропустил при первой же возможности и в итоге уступил. «Вильярреал», несмотря на изначальное солидное преимущество в счёте, отнёсся к делу очень профессионально и ответственно», — цитирует эксперта Sportbox.

По его мнению, испанский коллектив детально разобрал игру «Зенита» и полностью контролировал ход встречи. Он также отметил, что нынешний еврокубковый сезон в очередной раз продемонстрировал, что уровень Российской премьер-лиги значительно ниже уровня европейских чемпионатов.

Эксперт отметил, что исход противостояния «Зенита» с «Вильярреалом», в котором борющийся за выживание представитель Примеры разгромил лидера РПЛ по сумме двух встреч (5:2), — это шокирующий результат.

В первом матче «Зенит» уступил со счётом 1:3. Вторая встреча также завершилась поражением сине-бело-голубых — 1:2.

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