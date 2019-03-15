Суарес рассказал, как Джеррард отговорил его переходить из «Ливерпуля» в «Арсенал»

Уругвайский нападающий «Барселоны» рассказал, что мог перейти в «Арсенал» из «Ливерпуля».

«Я был готов перейти в «Арсенал», но капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард отговорил меня», — цитирует форварда Sky Sports.

По его словам, Джеррард тогда пообещал ему, что уругваец сможет впоследствии стать игроком «Баварии», «Барселоны» или «Реала», но на тот момент посоветовал остаться в «Ливерпуле». Англичанин сказал Суаресу, что тому не будет лучше в «Арсенале».

«После этого я сказал агенту, что хочу остаться», — сказал Суарес.

Суарес играл за «Ливерпуль» с 2011 по 2014 год. За это время он провёл за красных 133 матча и забил 82 мяча.

Ранее «Арсенал» разгромил «Ренн» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.