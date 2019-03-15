Прохоров рассказал о планах создания команды ВХЛ в Узбекистане
- РИА Новости
«Пока в планах создание в Узбекистане команды ВХЛ. Предполагается, что она будет включена в состав участников уже в следующем сезоне. Клубу нужно набраться опыта, а после Олимпиады в Пекине он может присоединиться к КХЛ», — цитирует Прохорова «Чемпионат».
По его словам, планируется, что в дальнейшем в среднеазиатском дивизионе лиги, помимо китайского «Кунлунь Ред Стар» и казахстанского «Барыса», будут выступать команды из Южной Кореи, Японии, а также клубы с Дальнего Востока России.
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