Прохоров рассказал о планах создания команды ВХЛ в Узбекистане

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Виталий Прохоров заявил, что планируется создать команду Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в Узбекистане, которая впоследствии будет выступать в КХЛ.

«Пока в планах создание в Узбекистане команды ВХЛ. Предполагается, что она будет включена в состав участников уже в следующем сезоне. Клубу нужно набраться опыта, а после Олимпиады в Пекине он может присоединиться к КХЛ», — цитирует Прохорова «Чемпионат».

По его словам, планируется, что в дальнейшем в среднеазиатском дивизионе лиги, помимо китайского «Кунлунь Ред Стар» и казахстанского «Барыса», будут выступать команды из Южной Кореи, Японии, а также клубы с Дальнего Востока России.

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