КХЛ назвала лучших игроков недели
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Лучшим вратарём недели был признан голкипер СКА Игорь Шестёркин. Он не пропустил ни одной шайбы в двух гостевых матчах.
Защитником недели стал игрок «Северстали» Вадим Кудако, набравший три (1+2) очка в трёх победных матчах.
Лучшим нападающим признан Антон Бурдасов из «Салавата Юлаева». Он набрал восемь (3+5) очков и привёл команду к четырём победам в четырёх матчах.
Новичком недели стал голкипер «Локомотива» Илья Коновалов, отразивший 93,06% бросков. Его команда выиграла два матча из трёх, сам вратарь отстоял один матч на ноль.
Ранее сообщалось, что СКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Витязь».