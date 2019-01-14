КХЛ назвала лучших игроков недели

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков недели.
КХЛ назвала лучших игроков недели
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Лучшим вратарём недели был признан голкипер СКА Игорь Шестёркин. Он не пропустил ни одной шайбы в двух гостевых матчах.

Защитником недели стал игрок «Северстали» Вадим Кудако, набравший три (1+2) очка в трёх победных матчах.

Лучшим нападающим признан Антон Бурдасов из «Салавата Юлаева». Он набрал восемь (3+5) очков и привёл команду к четырём победам в четырёх матчах.

Новичком недели стал голкипер «Локомотива» Илья Коновалов, отразивший 93,06% бросков. Его команда выиграла два матча из трёх, сам вратарь отстоял один матч на ноль.

Ранее сообщалось, что СКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Витязь».

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