Хачанов обыграл немца Гоёвчика в первом круге Australian Open
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Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4, 6:3 в пользу российского теннисиста.
Матч продолжался 2 часа 28 минут. Хачанов сделал 15 эйсов и четыре двойные ошибки. Гоёвчик шесть раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче.
Во втором круге Хачанов сыграет с победителем встречи между японцем Ёсихито Нисиокой и американцем Теннисом Сандгреном.
Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль обыграл Джеймса Дакворта в первом круге Australian Open.