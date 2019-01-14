Хачанов обыграл немца Гоёвчика в первом круге Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл немца Петера Гоёвчика в матче первого круга Australian Open.

Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4, 6:3 в пользу российского теннисиста.

Матч продолжался 2 часа 28 минут. Хачанов сделал 15 эйсов и четыре двойные ошибки. Гоёвчик шесть раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче.

Во втором круге Хачанов сыграет с победителем встречи между японцем Ёсихито Нисиокой и американцем Теннисом Сандгреном.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль обыграл Джеймса Дакворта в первом круге Australian Open.