Надаль обыграл Дакворта в первом круге Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл Джеймса Дакворта в матче первого круга Australian Open.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3, 7:5.

В матче второго круга Надаль встретится с победителем пары Мэттью Эбден (Австралия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open.