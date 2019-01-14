Надаль обыграл Дакворта в первом круге Australian Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл Джеймса Дакворта в матче первого круга Australian Open.
- Reuters
- © Kim Kyung-Hoon
Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3, 7:5.
В матче второго круга Надаль встретится с победителем пары Мэттью Эбден (Австралия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).
Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open.
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