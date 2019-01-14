«Марсель» и «Монако» сыграли вничью в матче 20-го тура Лиги 1

«Марсель» дома сыграл вничью с «Монако» в 20-м туре французской Лиги 1.

Матч завершился со счётом 1:1.

На 13-й минуте встречи забил полузащитник хозяев Максим Лопез. Хавбек гостей Юри Тилеманс на 38-й счёт сравнял.

Российский игрок «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 72-й минуте.

«Марсель» идёт девятым в турнирной таблице Лиги 1, набрав 28 очков в 18 матчах. «Монако» занимает предпоследнее, 17-е место с 14 баллами после 19 игр.

Ранее сообщалось, что гол Килиана Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Амьен» в матче Лиги 1.