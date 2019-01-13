Жуков: это можно назвать возрождением российского биатлона

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал победы российских биатлонистов в эстафетах на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Давно такого не было у нас в биатлоне, это уникальное достижение. По-настоящему знаковый день для российского биатлона. Я бы сказал — возрождение», — приводит слова президента ОКР РИА Новости.

13 января на этапе Кубка мира в Оберхофе мужская и женская российские команды по биатлону одержали победы в эстафетных гонках.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских биатлонистов с победами в эстафетах на этапе Кубка мира в Оберхофе.