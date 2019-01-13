Жуков: это можно назвать возрождением российского биатлона

Короткая ссылка
Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал победы российских биатлонистов в эстафетах на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Давно такого не было у нас в биатлоне, это уникальное достижение. По-настоящему знаковый день для российского биатлона. Я бы сказал — возрождение», — приводит слова президента ОКР РИА Новости.

13 января на этапе Кубка мира в Оберхофе  мужская и женская российские команды по биатлону одержали победы в эстафетных гонках.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских биатлонистов с победами в эстафетах на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить