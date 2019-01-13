Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских биатлонистов с победами в эстафетах на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Поздравляю мужскую и женскую сборные России с блестящим выступлением на Кубке мира по биатлону в Оберхофе! Молодцы!» — написал премьер-министр в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что сборная России впервые за 13 лет выиграла обе эстафеты на одном этапе КМ по биатлону.