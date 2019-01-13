Медведев поздравил российских биатлонистов с победами в эстафетах
«Поздравляю мужскую и женскую сборные России с блестящим выступлением на Кубке мира по биатлону в Оберхофе! Молодцы!» — написал премьер-министр в своём Twitter.
Ранее сообщалось, что сборная России впервые за 13 лет выиграла обе эстафеты на одном этапе КМ по биатлону.
Поздравляю мужскую и женскую сборные России с блестящим выступлением на Кубке мира по биатлону в Оберхофе! Молодцы!— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 13 января 2019 г.