СМИ: Норвежцы обманули Фуркада в гонке преследования в Оберхофе

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Тренерский штаб норвежской сборной по биатлону разработал план с целью обмануть француза Мартена Фуркада во время гонки преследования в Оберхофе.

Как сообщает NRK, тренеры сборной Норвегии посчитали, что Йоханнесу Бё на четвёртом рубеже лучше стрелять со второго щита, но при этом дали ему команду занять первую стрелковую позицию. Это услышал бежавший рядом Фуркад и обогнал норвежца. В итоге поднявший пульс француз занял первый щит и допустил два промаха. Йоханнес же отстрелял чисто и выиграл гонку.

Источник отмечает, что автором плана стал тренер сборной Норвегии Мазе, который понимал, как в такой ситуации отреагирует Фуркад.

Ранее сообщалось, что сборная России впервые за 13 лет выиграла обе эстафеты на одном этапе КМ по биатлону.

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