Российские кёрлингистки одержали победу на этапе Мирового тура в Швейцарии

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Команда Анны Сидоровой одержала победу на этапе Мирового тура по кёрлингу в Берне.
Российские кёрлингистки одержали победу на этапе Мирового тура в Швейцарии
  • Reuters

В финале россиянки одержали победу над командой из Китая со счётом 7:3.

В составе победителей играли Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиёва.

Другая российская команда, за которую выступали Алина Ковалёва, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина, потерпела поражение в четвертьфинале.

Ранее сообщалось, что кёрлингист Александр Крушельницкий решил отказаться от подачи иска в CAS.

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