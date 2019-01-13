Российские кёрлингистки одержали победу на этапе Мирового тура в Швейцарии
- Reuters
В финале россиянки одержали победу над командой из Китая со счётом 7:3.
В составе победителей играли Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиёва.
Другая российская команда, за которую выступали Алина Ковалёва, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина, потерпела поражение в четвертьфинале.
Ранее сообщалось, что кёрлингист Александр Крушельницкий решил отказаться от подачи иска в CAS.