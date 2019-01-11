Кёрлингист Крушельницкий решил отказаться от подачи иска в CAS

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Андрей Митьков, представляющий интересы российского кёрлингиста Александра Крушельницкого, заявил, что спортсмен решил отказаться от подачи иска в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Кёрлингист Крушельницкий решил отказаться от подачи иска в CAS
  • РИА Новости

Об этом Митьков написал на своей странице в Facebook.

«Мы не ожидали такой реакции. Нам поступили десятки звонков, сообщений, писем. Вчера Саша принял решение отказаться от подачи иска в CAS. Почему — может быть, он когда нибудь расскажет. Взнос оплачен не будет, по правилам вернуться позже к этому делу мы не сможем. Срок дисквалификации закончится 12 февраля 2022 года, после неё Крушельницкий планирует продолжить карьеру. Всем спасибо, кто откликнулся, и извините за беспокойство!» — говорится в заявлении представителя.

Ранее сообщалось, что Крушельницкому необходима финансовая помощь в рассмотрении его апелляции в CAS.

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