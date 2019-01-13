Гараничев: девушки нас вдохновили своей победой

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Россиянин Евгений Гараничев прокомментировал своё выступление на втором этапе мужской эстафетной гонки 4 × 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Гараничев: девушки нас вдохновили своей победой
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Девчонки нас вдохновили своей победой. Смотрели их гонку, переживали. Они пожелали нам удачи, а мы их от души поздравили. Мы на кураже и хотим победить», — приводит слова Гараничева «Матч ТВ».

Гараничев принял эстафету от Максима Цветкова третьим и к финишу своего этапа поднялся на первое место. Его сменил Дмитрий Малышко.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России победила в эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе.

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