Гараничев: девушки нас вдохновили своей победой
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«Девчонки нас вдохновили своей победой. Смотрели их гонку, переживали. Они пожелали нам удачи, а мы их от души поздравили. Мы на кураже и хотим победить», — приводит слова Гараничева «Матч ТВ».
Гараничев принял эстафету от Максима Цветкова третьим и к финишу своего этапа поднялся на первое место. Его сменил Дмитрий Малышко.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России победила в эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе.