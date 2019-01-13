Бабиков завоевал серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Польше

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Россиянин Антон Бабиков занял второе место во второй спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка IBU в польском городе Душники-Здруй.
Бабиков завоевал серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Польше
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Российский биатлонист преодолел дистанцию за 23 минуты 23,4 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Победу одержал немец Филипп Хорн. Тройку призёров замкнул чех Адам Вацлавик.

Россияне Сергей Коростылёв, Александр Поварницын, Никита Поршнев и Алексей Слепов заняли места с четвёртого по седьмое соответственно. Эдуард Латыпов завершил гонку 24-м.

Ранее сообщалось, что Наталья Гербулова выиграла второй спринт на этапе Кубка IBU в Польше.

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