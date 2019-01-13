Туктамышева заявила, что возвращается в форму
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Спортсменка опубликовала видео в Instagram, на котором безошибочно исполнила каскад двойной аксель — тройной тулуп — двойной тулуп.
«А я тем временем постепенно возвращаюсь в форму. Наконец вернулась к любимым прыжкам», — написала Туктамышева.
Туктамышева из-за воспаления лёгких пропустила чемпионат России в Саранске и не была включена в основной состав национальной сборной на чемпионат Европы в Минске, который пройдёт с 21 по 27 января.
Ранее Туктамышева назвала лауреатов выдуманной ею премии в фигурном катании.