Американские СМИ о травме Овечкина в матче с «Коламбусом»: он кажется неуничтожаемым

Журналист NBC Sports Джеймс О'Брайен высказался о травме руки, которую получил российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс».

«Овечкин пропустил вторую половину стартового периода, уйдя в раздевалку. Потом вернулся и играл в полную силу. Кажется, он в порядке, потому что Овечкин иногда кажется неуничтожаемым», — написал журналист.

При этом он отметил, что адреналин может помешать хоккеисту правильно оценивать такие повреждения, из-за чего необходимо следить за такими травмами пристальней.

«Часто только после матча становится ясно, что травма была более серьёзной, чем ожидалось», — говорится в тексте.

Встреча завершилась победой «Коламбуса» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что Овечкину наложили швы во время матча «Вашингтон» — «Коламбус».