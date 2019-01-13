Американские СМИ о травме Овечкина в матче с «Коламбусом»: он кажется неуничтожаемым

Короткая ссылка
Журналист NBC Sports Джеймс О'Брайен высказался о травме руки, которую получил российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс».
Американские СМИ о травме Овечкина в матче с «Коламбусом»: он кажется неуничтожаемым
  • © Mark Goldman
  • globallookpress.com

«Овечкин пропустил вторую половину стартового периода, уйдя в раздевалку. Потом вернулся и играл в полную силу. Кажется, он в порядке, потому что Овечкин иногда кажется неуничтожаемым», — написал журналист.

При этом он отметил, что адреналин может помешать хоккеисту правильно оценивать такие повреждения, из-за чего необходимо следить за такими травмами пристальней.

«Часто только после матча становится ясно, что травма была более серьёзной, чем ожидалось», — говорится в тексте.

Встреча завершилась победой «Коламбуса» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что Овечкину наложили швы во время матча «Вашингтон» — «Коламбус».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить