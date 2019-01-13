Американские СМИ о травме Овечкина в матче с «Коламбусом»: он кажется неуничтожаемым
- © Mark Goldman
- globallookpress.com
«Овечкин пропустил вторую половину стартового периода, уйдя в раздевалку. Потом вернулся и играл в полную силу. Кажется, он в порядке, потому что Овечкин иногда кажется неуничтожаемым», — написал журналист.
При этом он отметил, что адреналин может помешать хоккеисту правильно оценивать такие повреждения, из-за чего необходимо следить за такими травмами пристальней.
«Часто только после матча становится ясно, что травма была более серьёзной, чем ожидалось», — говорится в тексте.
Встреча завершилась победой «Коламбуса» со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что Овечкину наложили швы во время матча «Вашингтон» — «Коламбус».