«Арсенал» объявил о подписании контракта с защитником сборной Белоруссии по футболу Володько

Короткая ссылка
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» подписал контракт с 26-летним защитником сборной Белоруссии по футболу Максимом Володько.
«Арсенал» объявил о подписании контракта с защитником сборной Белоруссии по футболу Володько
  • @pfc_arsenal
  • Twitter

Об этом сообщает официальный сайт тульского коллектива.

Отмечается, что соглашение между Володько и «Арсеналом» рассчитано на полтора года.

Всю свою профессиональную карьеру новичок «Арсенала» отыграл в составе БАТЭ, с которым он семь раз выигрывал чемпионат Белоруссии по футболу. Кроме того, в послужном списке Володько значатся 30 матчей за национальную сборную своей страны, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что интерес к Володько проявляет российский клуб «Оренбург».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить