«Арсенал» объявил о подписании контракта с защитником сборной Белоруссии по футболу Володько

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» подписал контракт с 26-летним защитником сборной Белоруссии по футболу Максимом Володько.

Об этом сообщает официальный сайт тульского коллектива.

Отмечается, что соглашение между Володько и «Арсеналом» рассчитано на полтора года.

Всю свою профессиональную карьеру новичок «Арсенала» отыграл в составе БАТЭ, с которым он семь раз выигрывал чемпионат Белоруссии по футболу. Кроме того, в послужном списке Володько значатся 30 матчей за национальную сборную своей страны, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что интерес к Володько проявляет российский клуб «Оренбург».