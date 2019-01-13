«Арсенал» объявил о подписании контракта с защитником сборной Белоруссии по футболу Володько
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Об этом сообщает официальный сайт тульского коллектива.
Отмечается, что соглашение между Володько и «Арсеналом» рассчитано на полтора года.
Всю свою профессиональную карьеру новичок «Арсенала» отыграл в составе БАТЭ, с которым он семь раз выигрывал чемпионат Белоруссии по футболу. Кроме того, в послужном списке Володько значатся 30 матчей за национальную сборную своей страны, в которых он отметился двумя забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что интерес к Володько проявляет российский клуб «Оренбург».