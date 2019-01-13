«Вильярреал» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Испании до шести матчей, уступив «Хетафе»

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В матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» на своём поле уступил «Хетафе» со счётом 1:2.
«Вильярреал» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Испании до шести матчей, уступив «Хетафе»
  • Reuters

Победу коллективу из пригорода Мадрида принесли мячи нападающих Хорхе Молины и Анхеля Родригеса. Уже в компенсированное ко второму тайму время «Вильярреал» имел возможность уйти от поражения, но форвард команды Карл Токо-Экамби не реализовал пенальти.

После этого поражения безвыигрышная серия «Вильярреала» в испанском чемпионате составляет уже шесть матчей. С 17 очками в активе клуб, которому принадлежат права на российского полузащитника Дениса Черышева, занимает предпоследнюю, 19-ю строчку турнирной таблицы, тогда как «Хетафе», набравший 28 баллов, идёт шестым.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» выбил российский «Спартак» из розыгрыша футбольной Лиги Европы в сезоне 2018/2019.

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