«Краснодар» объявил о трансфере Ристича в «Монпелье»

Российский футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе сербского полузащитника Михайло Ристича во французский «Монпелье».

«Футбольный клуб «Краснодар» желает Михайло успехов в дальнейшей спортивной карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

23-летний серб перешёл в российский клуб летом 2017 года из белградской «Црвены Звезды». В составе «Краснодара» он сыграл всего в восьми матчах, не отличившись результативными действиями. С января 2018 года Ристич на правах аренды выступал за пражскую «Спарту».

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