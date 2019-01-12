Главный тренер «Эвертона» высказался о возможной продаже Влашича в ЦСКА

Главный тренер английского футбольного клуба «Эвертон» Марку Силва рассказал, что решение отправить хорватского полузащитника Николу Влашича в аренду в московский ЦСКА не было принято с целью последующей продажи игрока.

«Он хочет играть по 90 минут каждую неделю, и, когда принимали решение, мы рассчитывали, что он будет играть больше и станет сильнее. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Мы отдали Влашича в аренду не для того, чтобы продавать его. Хотели посмотреть, будет ли он готов играть за наш клуб», — приводит слова Силвы Liverpool Echo.

Влашич перешёл в ЦСКА летом 2018 года на правах аренды и уже провёл за армейцев 20 матчей во всех турнирах, записав в свой актив семь мячей и четыре голевые передачи.

Ранее агент сообщил о желании Вагнера Лава вернуться в ЦСКА.