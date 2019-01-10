Агент сообщил о желании Вагнера Лава вернуться в ЦСКА

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Агент Эвандро Феррейра, который представляет интересы нападающего «Бешикташа» Вагнера Лава, рассказал, что его клиент с удовольствием вернулся бы в московский ЦСКА, если бы такой вариант возник.
Агент сообщил о желании Вагнера Лава вернуться в ЦСКА
  • Reuters

«Сейчас Вагнер близок к тому, чтобы разорвать контракт с «Бешикташем» и стать свободным агентом. С российскими клубами я пока не общался. Но если бы возник вариант с ЦСКА, Вагнер бы с огромным удовольствием вернулся», — приводит слова Феррейры «Чемпионат».

Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 голов и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее сообщалось, что «Милан» интересуется экс-футболистом «Спартака» Промесом.

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