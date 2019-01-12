Бё заявил, что устроит большую вечеринку, если выиграет «Большой хрустальный глобус»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что планирует сделать в случае, если станет победителем общего зачёта Кубка мира в нынешнем сезоне.

«Я закачу большую вечеринку. И сделаю очень крутые подарки сервисменам. Они мне очень сильно помогают», — приводит слова Бё «Матч ТВ».

По итогам 10 гонок в рамках четырёх этапов Кубка мира Бё возглавляет общий зачёт соревнований, набрав 542 очка. Второе место с 412 баллами занимает россиянин Александр Логинов. Тройку замыкает француз Мартен Фуркад, в активе которого 342 очка.

Ранее сообщалось, что Фуркад не считает положительным свой результат в пасьюте на этапе КМ в Оберхофе.