Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Брайтоном» в матче АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Фалмер» в Брайтоне, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу мерсисайдцам принёс гол египетского форварда Мохаммеда Салаха, отличившегося с пенальти на 50-й минуте.

В параллельных матчах «Фулхэм» проиграл «Бёрнли» (2:1), пропустив два автогола за три минуты, «Кардифф Сити» и «Хаддерсфилд Таун» сыграли вничью (0:0), «Уотфорд» победил «Кристал Пэлас» (2:1), а «Лестер Сити» уступил «Саутгемптону» (1:2).

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ.