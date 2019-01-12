Исполком WADA обсудит рекомендацию комиссии по соответствию в отношении РУСАДА 22 января

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит рекомендацию комиссии по соответствию в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 22 января.
Исполком WADA обсудит рекомендацию комиссии по соответствию в отношении РУСАДА 22 января
  • © Marc BRAIBANT
  • AFP

Как сообщает пресс-служба WADA, обсуждение данного вопроса пройдёт в режиме видеоконференции.

Отмечается, что комиссия по соответствию вынесет свою рекомендацию по статусу РУСАДА не позднее 17 января.

20 сентября WADA полностью восстановило статус РУСАДА. Российская сторона обязалась предоставить полный доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря. При этом из-за возникших сложностей с сертификацией оборудования эксперты приступили к извлечению данных только 10 января.

Ранее сообщалось, что в WADA не знают, когда эксперты завершат работу по извлечению базы данных московской лаборатории.

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