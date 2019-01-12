Карпин пригрозил отправить Паршивлюка в запас за финты

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал видео с финтами в исполнении защитника команды Сергея Паршивлюка во время контрольного матча.

«Серёженька, ещё раз так сделаешь на своей половине поля — присядешь надолго!!!» — написал Карпин в комментариях под записью на странице Паршивлюка в Instagram.

Ранее «Ростов» объявил о переходе футболиста сборной Казахстана.