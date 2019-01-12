Россиянки заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU в Польше
Российская биатлонистка Наталья Гербулова выиграла спринт на четвёртом этапе Кубка IBU в польском Дужники-Здрой.
- © Валерий Мельников
- РИА Новости
Гербулова продемонстрировала результат 22 минуты 10,7 секунд.
Второе и третье места заняли также представительницы России Виктория Сливко (+5,6) и Анастасия Морозова (+22,7).
Ранее Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе КМ по биатлону в Германии.
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