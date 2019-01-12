Россиянки заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU в Польше

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Российская биатлонистка Наталья Гербулова выиграла спринт на четвёртом этапе Кубка IBU в польском Дужники-Здрой.
Россиянки заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU в Польше
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Гербулова продемонстрировала результат 22 минуты 10,7 секунд.

Второе и третье места заняли также представительницы России Виктория Сливко (+5,6) и Анастасия Морозова (+22,7).

Ранее Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе КМ по биатлону в Германии.

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