Россиянки заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU в Польше

Российская биатлонистка Наталья Гербулова выиграла спринт на четвёртом этапе Кубка IBU в польском Дужники-Здрой.

Гербулова продемонстрировала результат 22 минуты 10,7 секунд.

Второе и третье места заняли также представительницы России Виктория Сливко (+5,6) и Анастасия Морозова (+22,7).

Ранее Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе КМ по биатлону в Германии.