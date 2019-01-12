Самый возрастной футболист в мире продлил контракт с «Йокогамой» ещё на год
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- globallookpress.com
Об этом сообщает официальный сайт коллектива.
Соглашение с игроком будет рассчитано на год.
На данный момент Миура является самым возрастным профессиональным футболистом в мире.
В минувшем сезоне он сыграл девять матчей в первенстве Японии и не отметился результативными действиями.
В 2017 году он стал самым возрастным автором гола в истории.
В 1992 году японец стал чемпионом Азии в составе сборной. В 89 матчах за свою национальную команду он забил 55 мячей.
Ранее сообщалось, что ЦСКА может приобрести полузащитника сборной Японии.