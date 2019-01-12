Самый возрастной футболист в мире продлил контракт с «Йокогамой» ещё на год

Японский футбольный клуб «Йокогама» объявил о продлении контракта с 51-летним нападающим Кадзуйоси Миурой.

Об этом сообщает официальный сайт коллектива.

Соглашение с игроком будет рассчитано на год.

На данный момент Миура является самым возрастным профессиональным футболистом в мире.

В минувшем сезоне он сыграл девять матчей в первенстве Японии и не отметился результативными действиями.

В 2017 году он стал самым возрастным автором гола в истории.

В 1992 году японец стал чемпионом Азии в составе сборной. В 89 матчах за свою национальную команду он забил 55 мячей.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может приобрести полузащитника сборной Японии.