Известный канадский хоккеист Рик Нэш завершил карьеру из-за последствий сотрясения мозга

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной Канады Рик Нэш принял решение завершить профессиональную карьеру.

«Из-за проблем, вызванных сотрясением мозга в марте прошлого года, Нэш будет вынужден уйти из хоккея. Группа врачей считает, что при продолжении карьеры риск дальнейшего повреждения мозга слишком велик», — приводи пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) слова агента 34-летнего спортсмена Джо Резника.

На протяжении карьеры Нэш в составе сборной Канады дважды завоевал золото Олимпийских игр, а также победил на чемпионате мира 2007 года. В его активе 15 сезонов в НХЛ, за которые он набрал 805 очков (437 шайб и 368 передач) за 1060 матчей.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин отказался комментировать отстранение Сергея Бобровского на один матч НХЛ.