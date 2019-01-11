Чепиков назвал заслуженной победу Логинова в спринте на этапе КМ в Оберхофе

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал победу Александра Логинова в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.
Чепиков назвал заслуженной победу Логинова в спринте на этапе КМ в Оберхофе
  • РИА Новости

«Понимаю, что ему через многое пришлось пройти, но все мы видели, как он упорно готовился, проявлял целеустремлённость. Эта победа является заслуженным результатом приложенных усилий», — приводит слова Чепикова ТАСС.

Он отметил, что в спринте Логинов выглядел убедительней своих основных соперников, как на огневых рубежах, так и на дистанции.

«Тот же Мартен Фуркад, видя Логинова перед собой, не мог приблизиться к нему на близкое расстояние», — добавил функционер.

Для Логинова это первая в карьере победа на этапах Кубка мира в личных гонках. Он также принёс сборной России первую за 10 месяцев победу на этапах Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев назвал Логинова «царём биатлона».

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