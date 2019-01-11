В Удмуртии обсудили развитие шахматного спорта

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Состоялась конференция «Развитие шахматного спорта в Удмуртии» с участием главы региона Александра Бречалова. Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
В Удмуртии обсудили развитие шахматного спорта
  • ©pixabay.com

«Мы очень плотно взаимодействуем с Российской шахматной федерацией, участвуем в федеральных проектах», — сказал Бречалов.

По его словам, в настоящее время шахматный спорт в республике находится на подъёме.

Конференция прошла в рамках Всероссийских соревнований по шахматам «Турнир памяти С.Ф. Ощепкова». Это отборочный этап на первенство мира среди школьников. Его победители представят страну на соревнованиях в Тунисе.

Ранее двукратная чемпионка России, победительница командных чемпионатов мира и Европы в составе сборной Александра Горячкина прокомментировала своё выступление на чемпионате мира по рапиду в Санкт-Петербурге, где она заняла третье место.

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