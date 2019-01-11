СМИ: Глава Олимпийского комитета Японии обвиняется в коррупции
- Reuters
Об этом сообщает Le Monde.
Сообщается, что Токио был выбран местом проведения Олимпийских игр 2020 года в результате ряда коррупционных схем, благодаря которым некоторые африканские представители Международного олимпийского комитета отдали голоса за Японию. Французская полиция считает, что именно Такэда давал взятки.
В 2013 году он перевёл более $2 млн на счёт сингапурской компании Black Tidings. Следствие считает, что фирма выступила в качестве посредника, поскольку ранее она осуществляла денежные переводы экс-президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку, которого объявили в розыск по подозрению в коррупции.
Ранее власти Франции обвинили бывшего функционера IAAF в коррупции при выборах столицы ОИ-2016.