Гол 14-летнего воспитанника «Чертаново» собрал 3 млн просмотров за день
Красивый гол 14-летнего воспитанника «Чертаново» Сергея Пиняева стал поводом для обсуждения в интернете.
- ©Чертаново ТВ / youtube
Видео гола опубликовано в популярном Instagram 433.
В матче, состоявшемся ещё в феврале 2018 года с юношеской командой ЦСКА, Пиняев забил пять мячей.
Ранее сообщалось, что Пиняев отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед».
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