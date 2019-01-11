Гол 14-летнего воспитанника «Чертаново» собрал 3 млн просмотров за день

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Красивый гол 14-летнего воспитанника «Чертаново» Сергея Пиняева стал поводом для обсуждения в интернете.
Гол 14-летнего воспитанника «Чертаново» собрал 3 млн просмотров за день
  • ©Чертаново ТВ / youtube

Видео гола опубликовано в популярном Instagram 433.

В матче, состоявшемся ещё в феврале 2018 года с юношеской командой ЦСКА, Пиняев забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что Пиняев отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед».

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