Гол 14-летнего воспитанника «Чертаново» собрал 3 млн просмотров за день

Красивый гол 14-летнего воспитанника «Чертаново» Сергея Пиняева стал поводом для обсуждения в интернете.

Видео гола опубликовано в популярном Instagram 433.

В матче, состоявшемся ещё в феврале 2018 года с юношеской командой ЦСКА, Пиняев забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что Пиняев отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед».