Овечкин стал 16-м игроком в истории, забросившим 700 шайб в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал 16-м игроком в истории, которому удалось забросить 700 шайб в регулярном чемпионате и плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин стал 16-м игроком в истории, забросившим 700 шайб в НХЛ
  • Reuters

Россиянин оформил дубль в матче с «Бостон Брюинз» и помог своей команде победить со счётом 4:2.

Чтобы капитану «Кэпиталз» войти в топ-15 лиги по показателю заброшенных шайб, ему необходимо обойти Яри Курри, у которого на счету 707 голов.

Лидером по данному показателю является Уэйн Гретцки (1016), на втором месте расположился Горди Хоу (869), а третью строчку делят Бретт Халл и Яромир Ягр (844).

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по заброшенным в пустые ворота шайбам.

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