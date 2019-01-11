СМИ: Владимир Кличко может вернуться в бокс и провести поединок в апреле

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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко может вернуться на боксёрский ринг в 2019 году.
СМИ: Владимир Кличко может вернуться в бокс и провести поединок в апреле
  • ©Panoramic
  • globallookpress.com

Об этом заявил британский журналист Стив Банс.

«Владимир Кличко возвращается, он снова собирается драться. И я слышал, что его имя связывают с «большим британским тяжеловесом». Это не Фьюри и не Джошуа. Я слышал, что этот поединок мы сможем увидеть 13 апреля на «Уэмбли», — цитирует журналиста TalkSPORT.

По его словам, бой с участием Кличко может заменить поединок чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, который не состоится, так как британец выступит в это время в США.

42-летний украинец завершил свою карьеру в 2017 году.

Ранее Кличко не исключил своего возвращения в бокс.

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