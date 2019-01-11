«Вашингтон» взял верх над «Бостоном» в НХЛ благодаря дублю Овечкина

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» взял верх над «Бостоном» в НХЛ благодаря дублю Овечкина
  • Reuters
  • © Winslow Townson-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил россиянин Александр Овечкин, а также по разу отличились Якуб Врана и Никлас Бекстрём. У гостей шайбы забросили Райан Донато и Давид Крейчи. 

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Бостон» — с «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее передача Никиты Кучерова и 26 сейвов Андрея Василевского помогли «Тампе» одолеть «Каролину» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить