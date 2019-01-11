«Вашингтон» взял верх над «Бостоном» в НХЛ благодаря дублю Овечкина
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Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе «Кэпиталз» дубль оформил россиянин Александр Овечкин, а также по разу отличились Якуб Врана и Никлас Бекстрём. У гостей шайбы забросили Райан Донато и Давид Крейчи.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Бостон» — с «Торонто Мэйпл Лифс».
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