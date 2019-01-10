Первенство России по тхэквондо пройдёт в мае в Хабаровске

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Первенство России по тхэквондо состоится в мае в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на региональную Федерацию тхэквондо.
Первенство России по тхэквондо пройдёт в мае в Хабаровске
  • © Федерация тхэквондо ВТФ Хабаровского края

«Я очень долго боролся за то, чтобы эти соревнования провели у нас. Это предложение поддержали представители Приморского и Камчатского краёв, Сахалина, а вот спортсмены западной части страны не хотели так далеко ехать», — заявил президент федерации Икромхон Яхябоев.

Спортсмены региона начали подготовку 2 января — сильнейшие мастера края провели первые 10-дневные учебно-тренировочные сборы.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что Удмуртии передали флаг молодёжного ЧЕ по дзюдо.

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