Первенство России по тхэквондо пройдёт в мае в Хабаровске
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«Я очень долго боролся за то, чтобы эти соревнования провели у нас. Это предложение поддержали представители Приморского и Камчатского краёв, Сахалина, а вот спортсмены западной части страны не хотели так далеко ехать», — заявил президент федерации Икромхон Яхябоев.
Спортсмены региона начали подготовку 2 января — сильнейшие мастера края провели первые 10-дневные учебно-тренировочные сборы.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что Удмуртии передали флаг молодёжного ЧЕ по дзюдо.