«Рубин» объявил о расторжении контракта с футболистом сборной России Кудряшовым

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о расторжении контракта с защитником Фёдором Кудряшовым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Кудряшов перешёл в «Рубин» в июле 2017 года из «Ростова». В его активе 38 матчей за казанский клуб.

Ранее СМИ сообщали, что Кудряшов перейдёт в «Краснодар».