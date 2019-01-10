«Рубин» объявил о расторжении контракта с футболистом сборной России Кудряшовым
Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о расторжении контракта с защитником Фёдором Кудряшовым.
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Кудряшов перешёл в «Рубин» в июле 2017 года из «Ростова». В его активе 38 матчей за казанский клуб.
Ранее СМИ сообщали, что Кудряшов перейдёт в «Краснодар».
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