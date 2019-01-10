Хачанов и Медведев вошли в состав сборной России на матч Кубка Дэвиса со Швейцарией

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал состав национальной команды на матч Кубка Дэвиса со сборной Швейцарии.

«Против швейцарцев за нас сыграют Карен Хачанов и Даниил Медведев, они на ходу и в хорошей форме. Также в команде Андрей Рублёв и Евгений Донской», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он отметил, что эти спортсмены выступят на предстоящем Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), куда для наблюдения за ними отправился член тренерского штаба сборной Игорь Куницын.

Матч Кубка Дэвиса между сборными России и Швейцарии пройдёт 1 и 2 февраля в швейцарском Биле.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова сыграют за Россию на Кубке Федерации.