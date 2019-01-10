СМИ: Зинченко может вернуться в «Уфу»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может вернуться в Россию в зимнее трансферное окно.
СМИ: Зинченко может вернуться в «Уфу»
  • Reuters

По информации журналиста Sky Sport Italia Франческо Пьетреллы, Зинченко может перейти в «Уфу» на правах аренды.

Украинский футболист перешёл из «Уфы» в «Манчестер Сити» летом 2016 года за €2 млн. Он провёл три матча в АПЛ в этом году и отдал одну результативную передачу. Свой первый гол за английский клуб Зинченко забил на 37-й минуте матча Кубка лиги с «Бёртон Альбион» (9:0).

Ранее стало известно, что «Уфа» рассматривает вариант аренды футболиста ЦСКА Хетага Хосонова.

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