Ассистент главного тренера сборной России по баскетболу Быков рассказал о потенциальных новичках

Чемпион Европы в составе сборной России ассистент главного тренера национальной команды по баскетболу Сергей Быков в беседе с газетой «Известия» рассказал о потенциальных новичках.

По его словам, давно следят за Никитой Михайловским из «Автодора».

«Подкупают его наглость на площадке и скромность в жизни, большой атакующий арсенал и нацеленность на победу», — заявил он.

Как сообщил Быков, также он смотрел ряд игр «Нижнего Новгорода» и видит прогресс Дмитрия Узинского.

Ещё одним интересным игроком в ближайшей перспективе тренер назвал Тимофея Якушина из «Химок».

Ранее гендиректор баскетбольного «Зенита» Александр Церковный прокомментировал назначение главным тренером Жоана Плазы.