Ассистент главного тренера сборной России по баскетболу Быков рассказал о потенциальных новичках
- РИА Новости
По его словам, давно следят за Никитой Михайловским из «Автодора».
«Подкупают его наглость на площадке и скромность в жизни, большой атакующий арсенал и нацеленность на победу», — заявил он.
Как сообщил Быков, также он смотрел ряд игр «Нижнего Новгорода» и видит прогресс Дмитрия Узинского.
Ещё одним интересным игроком в ближайшей перспективе тренер назвал Тимофея Якушина из «Химок».
Ранее гендиректор баскетбольного «Зенита» Александр Церковный прокомментировал назначение главным тренером Жоана Плазы.