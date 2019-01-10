Нападающий «Витесса» заявил, что игроки не успели привыкнуть к Слуцкому

Короткая ссылка
Нападающий «Витесса» Брайан Линссен заявил, что игрокам пока непросто выполнять тактические указания главного тренера Леонида Слуцкого.
Нападающий «Витесса» заявил, что игроки не успели привыкнуть к Слуцкому
  • Reuters

«У тренера есть некоторые идеи, к которым мы не привыкли в Голландии, например персональная опека. Слуцкий добился успеха в ЦСКА с ними, но там в его распоряжении были топ-футболисты. На сборах мы попытаемся довести всё до автоматизма, потому что иногда мы долго думаем на поле», — цитирует форварда голландского клуба Omroepgelderland.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий хочет арендовать футболиста «Спартака» Жано Ананидзе в «Витесс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить