Нападающий «Витесса» заявил, что игроки не успели привыкнуть к Слуцкому

Нападающий «Витесса» Брайан Линссен заявил, что игрокам пока непросто выполнять тактические указания главного тренера Леонида Слуцкого.

«У тренера есть некоторые идеи, к которым мы не привыкли в Голландии, например персональная опека. Слуцкий добился успеха в ЦСКА с ними, но там в его распоряжении были топ-футболисты. На сборах мы попытаемся довести всё до автоматизма, потому что иногда мы долго думаем на поле», — цитирует форварда голландского клуба Omroepgelderland.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий хочет арендовать футболиста «Спартака» Жано Ананидзе в «Витесс».