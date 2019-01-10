Екатеринбуржец набрал три очка и стал главной звездой матча в QMJHL

«Кейп Бретон Скриминг Иглз» победил с крупным счётом «Шарлоттаун Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).

Матч завершился со счётом 6:2.

Лучшим игроком встречи был признан российский форвард «Иглз» Егор Соколов. Он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

18-летний уроженец Екатеринбурга набрал 38 (21+17) очков в 41 матче в чемпионате QMJHL.

До канадской лиги, где Соколов выступает с сезона 2017—2018 года, он играл в составе клуба Молодёжной хоккейной лиги «Белые медведи».

Ранее сообщалось, что «Чикаго» проиграл «Нэшвиллу» в матче НХЛ.