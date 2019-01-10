Екатеринбуржец набрал три очка и стал главной звездой матча в QMJHL

Короткая ссылка
«Кейп Бретон Скриминг Иглз» победил с крупным счётом «Шарлоттаун Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).
Екатеринбуржец набрал три очка и стал главной звездой матча в QMJHL
  • РИА Новости

Матч завершился со счётом 6:2.

Лучшим игроком встречи был признан российский форвард «Иглз» Егор Соколов. Он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

18-летний уроженец Екатеринбурга набрал 38 (21+17) очков в 41 матче в чемпионате QMJHL.

До канадской лиги, где Соколов выступает с сезона 2017—2018 года, он играл в составе клуба Молодёжной хоккейной лиги «Белые медведи».

Ранее сообщалось, что «Чикаго» проиграл «Нэшвиллу» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить