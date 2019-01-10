Екатеринбуржец набрал три очка и стал главной звездой матча в QMJHL
- РИА Новости
Матч завершился со счётом 6:2.
Лучшим игроком встречи был признан российский форвард «Иглз» Егор Соколов. Он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
18-летний уроженец Екатеринбурга набрал 38 (21+17) очков в 41 матче в чемпионате QMJHL.
До канадской лиги, где Соколов выступает с сезона 2017—2018 года, он играл в составе клуба Молодёжной хоккейной лиги «Белые медведи».
Ранее сообщалось, что «Чикаго» проиграл «Нэшвиллу» в матче НХЛ.