Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли-марафона «Дакар»

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Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» 2019 года в классе грузовиков.

Экипаж Каргинова преодолел дистанцию спецучастка между перуанскими городами Сан-Хуан-де-Маркона и Арекипа длиной 331 км за 4 часа 26 минут 49 секунд.

Второе место занял экипаж Iveco представителя Аргентины Федерико Вильягры, а третьим стал ещё один член команды «КамАЗ-мастер» — Дмитрий Сотников.

Эдуард Николаев, который возглавляет общий зачёт, занял четвёртую позицию.

Ранее сообщалось, что российский гонщик «КамАЗ-мастер» Куприянов попал в страшную аварию на «Африка Эко Рейс — 2019».

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