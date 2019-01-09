Российский гонщик «КамАЗ-Мастер» Куприянов попал в страшную аварию на «Африка Эко Рейс — 2019»

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Российский пилот «КамАЗ-Мастер» Сергей Куприянов попал в аварию на багги во время седьмого этапа ралли «Африка Эко Рейс — 2019».
Российский гонщик «КамАЗ-Мастер» Куприянов попал в страшную аварию на «Африка Эко Рейс — 2019»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как сообщают «Вести Камаза», инцидент произошёл в финишном створе. Россиянин и французский пилот Доминик Лор не получили травм, но их экипажи не подлежат скорому восстановлению. 

Оба пилота досрочно завершили гонку.

На момент происшествия, Куприянов занимал восьмое место, а Лор был лидером заезда с отрывом в 22 минуты от ближайшего преследователя.

Ранее сообщалось, что экипаж Николаева победил на первом этапе ралли-марафона «Дакар».

 

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