Российский гонщик «КамАЗ-Мастер» Куприянов попал в страшную аварию на «Африка Эко Рейс — 2019»
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- РИА Новости
Как сообщают «Вести Камаза», инцидент произошёл в финишном створе. Россиянин и французский пилот Доминик Лор не получили травм, но их экипажи не подлежат скорому восстановлению.
Оба пилота досрочно завершили гонку.
На момент происшествия, Куприянов занимал восьмое место, а Лор был лидером заезда с отрывом в 22 минуты от ближайшего преследователя.
Ранее сообщалось, что экипаж Николаева победил на первом этапе ралли-марафона «Дакар».