Российский гонщик «КамАЗ-Мастер» Куприянов попал в страшную аварию на «Африка Эко Рейс — 2019»

Российский пилот «КамАЗ-Мастер» Сергей Куприянов попал в аварию на багги во время седьмого этапа ралли «Африка Эко Рейс — 2019».

Как сообщают «Вести Камаза», инцидент произошёл в финишном створе. Россиянин и французский пилот Доминик Лор не получили травм, но их экипажи не подлежат скорому восстановлению.

Оба пилота досрочно завершили гонку.

На момент происшествия, Куприянов занимал восьмое место, а Лор был лидером заезда с отрывом в 22 минуты от ближайшего преследователя.

Ранее сообщалось, что экипаж Николаева победил на первом этапе ралли-марафона «Дакар».