«Спартак» в серии буллитов победил «Нефтехимик» в КХЛ

Московский «Спартак» в серии буллитов взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Москве, завершилось со счётом 2:2.

В составе красно-белых отличились Андрей Кутейкин и Мартиньш Карсумс. У гостей голами отметились Ильдар Шиксатдаров и Адам Полашек.

В серии буллитов сильнее оказались хозяева благодаря точным броскам Ильи Зубова и Максима Трунёва.

В следующем матче регулярного чемпионата «Спартак» сыграет с омским «Авангардом», а «Нефтехимик» встретится с магнитогорским «Металлургом».

Ранее «Авангард» проиграл «Витязю» в матче КХЛ.