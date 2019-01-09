«Спартак» в серии буллитов победил «Нефтехимик» в КХЛ
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Основное время встречи, прошедшей в Москве, завершилось со счётом 2:2.
В составе красно-белых отличились Андрей Кутейкин и Мартиньш Карсумс. У гостей голами отметились Ильдар Шиксатдаров и Адам Полашек.
В серии буллитов сильнее оказались хозяева благодаря точным броскам Ильи Зубова и Максима Трунёва.
В следующем матче регулярного чемпионата «Спартак» сыграет с омским «Авангардом», а «Нефтехимик» встретится с магнитогорским «Металлургом».
Ранее «Авангард» проиграл «Витязю» в матче КХЛ.