«Спартак» в серии буллитов победил «Нефтехимик» в КХЛ

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Московский «Спартак» в серии буллитов взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» в серии буллитов победил «Нефтехимик» в КХЛ
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Основное время встречи, прошедшей в Москве, завершилось со счётом 2:2.

В составе красно-белых отличились Андрей Кутейкин и Мартиньш Карсумс. У гостей голами отметились Ильдар Шиксатдаров и Адам Полашек.

В серии буллитов сильнее оказались хозяева благодаря точным броскам Ильи Зубова и Максима Трунёва.

В следующем матче регулярного чемпионата «Спартак» сыграет с омским «Авангардом», а «Нефтехимик» встретится с магнитогорским «Металлургом».

Ранее «Авангард» проиграл «Витязю» в матче КХЛ.

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