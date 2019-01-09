Карякин сыграет в шахматы со школьником 10 января в Екатеринбурге

Чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин сыграет с 15-летним школьником из Карпинска в Екатеринбурге в четверг, 10 января. Об этом сообщает URA.RU.

Встреча стала возможной благодаря проекту «Ёлка желаний», организованному Кремлём.

Подросток выразил желание провести игру именно с Карякиным, и его желание взялась исполнить Федерация шахмат Свердловской области. Встреча состоится при поддержке регионального Министерства физкультуры и спорта.

«Сергей Карякин играл за нашу уральскую команду, и мы его хорошо знаем. Встреча эта будет посвящена не только игре, но и укреплению наших добрых связей и отношений с чемпионом, которые и позволили пригласить его сюда», — заявил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В конце декабря сообщалось о чемпионате мира по быстрым шахматам.