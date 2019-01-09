Тренер «Питтсбурга» Гончар рассказал о сборе средств пострадавшим при взрыве дома в Магнитогорске

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Тренер клуба «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар в беседе с телеканалом «360» рассказал о сборе средств пострадавшим при взрыве дома в Магнитогорске.
Тренер «Питтсбурга» Гончар рассказал о сборе средств пострадавшим при взрыве дома в Магнитогорске
  • Reuters

По его словам, это не было просьбой Евгения Малкина.

«Это была больше инициатива ребят и работников клуба. Все понимают, что случилось, сколько людей погибли», — заявил Гончар, который выступал за магнитогорский «Металлург».

Как отметил тренер, в Магнитогорске многие болеют за «Питтсбург», следят за Малкиным и всей командой.

«Естественно, в «Питтсбурге» знают, откуда Женя родом. Люди всё понимают и сопереживают», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Малкин перевёл 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске.

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