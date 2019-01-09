Российских комментаторов Dota 2 не пустили на Украину

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Иван Faker Дёмкин, ведущий студии Maincast, которая занимается трансляциями киберспортивных турниров, заявил, что российских комментаторов Dota 2 Максима TPOH Верникова и Владимира PGG Аносова не пропустили через границу Украины, из-за чего они не смогли попасть на турнир The Bucharest Minor.
Российских комментаторов Dota 2 не пустили на Украину
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«Пришлось в срочном порядке искать замены. Вместо них будут Артур Goblak Костенко и Александр DkPhobos Кучеря», — цитирует Дёмкина Cybersport.ru.

Отмечается, что комментаторам отказали на таможне во въезде в Киев. На данный момент россияне находятся в Минске, а студия готовит документы, чтобы доказать мирные цели Верникова и Аносова.

Сам турнир по Dota 2 проходит в Румынии.

30 ноября Киев запретил въезд на территорию Украины российским гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Позднее украинские власти продлили данный запрет. Сообщалось, что все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы в связи со сложной ситуацией с безопасностью.

Ранее аналитик Dota 2 Кузнецов и режиссёр Бекмамбетов рассказали о совместном проекте.

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